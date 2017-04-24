Волгоградские коммунальщики получили современную дорожную технику

Всего же в 2017 году парк предприятия пополнят 57 единиц техники, отвечающей самым строгим требованиям содержания городской дорожной сети.

Поступление остальной техники ожидается в мае нынешнего года. Спецавтомобили приобретаются в лизинг на средства областного бюджета. С учетом поступившей, автопарк МБУ «Северное» будет насчитывать 115 единиц техники.

Прибывшие машины осмотрел губернатор Андрей Бочаров. Особое внимание губернатора привлекли новые КДМ (комбинированные дорожные машины). Они предназначены для использования жидкого реагента в борьбе со снежным покровом на дорогах. Волгоград намерен освободиться от песчано-соляной смеси, которая заполняет дороги зимою, а весною превращается в грязь. Жидкий реагент на основе бишофита справляется с уборкой снега куда эффективнее и не оставляет грязи.

Большой интерес вызвала техника, предназначенная для уборки городских улиц. Установки, смонтированные на базе КАМАЗов, могут вместить до 6000 кубометров мусора — таких машин в городе еще не было.

Поступил на предприятие и уникальный асфальтоукладчик, чья производительность в полтора раза превышает имеющиеся мощности в городе. В МБУ «Северное» действует свой асфальтобетонный заводик с установками сорокалетнего возраста, но еще выдающими продукцию. В дополнение к ним приобретена новая установка. С пуском ее в эксплуатацию производительность завода (тогда его действительно можно будет считать именно заводом) возрастет до ста тонн в час. Для четырех районов, которые обслуживает предприятие, этого вполне достаточно. Главное, что качество здешнего асфальтобетона, по заверению заместителя директора «Северное» Ивана Дронова, ничуть не уступает лучшим образцам.