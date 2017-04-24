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13:07 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области в «губернаторскую сотню» включили еще два проекта на сумму 4,6 млрд рублей

Проекты по строительству в Батайске завода упаковочной пленки компании «Атлантис-Пак» и комплексной модернизации завода «Шахтинская керамика» включили в губернаторский перечень, сообщает пресс-служба главы Ростовской области.

«Атлантис-Пак» намерена построить новый завод в Южно-Батайской промышленной зоне стоимостью более 3,7 млрд рублей в течение трех лет. В результате будет создано 150 новых рабочих мест.

В ходе реализации второго инвестиционного проекта стоимостью около 900 млн рублей на заводе «Шахтинская керамика» планируется запустить две новые технологические линии, а также модернизировать производство малых форматов керамогранита, увеличив мощность на 65%. Основную часть средств — почти 560 млн рублей — инвестор планирует вложить уже в этом году, будет создано 108 рабочих мест.

Добавим, что предварительные итоги работы Ростовской области по привлечению инвестиций в 2016 году соответствуют уровню 2015 года — 287,4 млрд рублей. Окончательный объем инвестиций за 2016 год будет уточнен в августе.

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