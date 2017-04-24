Администрация Екатеринбурга отложила проектирование второй ветки метро до 2020 года

Депутат отмечает, что администрации уральской столицы не стоит рассчитывать на финансирование строительства, пока не будет готов проект.

«Отмечу, что мэрия проведет проектно-изыскательские работы лишь в 2020 году. Возникает невольный вопрос, чего тянули с разработкой. Напомню, последнюю станцию в Екатеринбурге открыли в 2012 году. Получается, уже практически пять лет, на мой взгляд, просто потеряны», — пишет Альшевских.

При этом он отмечает, что строительство линии метрополитена от ВИЗа до ЖБИ обойдется в 90 миллиардов рублей, а доходы и расходы города в 2017 году прогнозируются в размере 33 и 34 миллиардов рублей.

«Казенные деньги зачастую тратятся у нас на насущные нужды. А стратегические планы, тот самый задел на будущее Екатеринбурга, финансируются по остаточному принципу», — подчеркивает он.

Запись депутат сопроводил копиями ответов администрации Екатеринбурга на запросы о составлении проектной документации.

«У Администрации Екатеринбурга до сих пор не готова проектная документация на новую линию метро. А без нее не будет никакого результата даже от просьб депутатов Госдумы от Свердловской области к правительству страны о столь нужных федеральных средствах на екатеринбургское метро. Как прекрасно понимаете, не принято в органах власти давать деньги только под имеющиеся красивые эскизы», — заключает он.