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12:04 (мск), источник: УралПолит.ру

Администрация Екатеринбурга отложила проектирование второй ветки метро до 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля, ИА УралПолит.Ru. Проект второй ветки екатеринбургского метро появится к 2020 году. Об этом на своей странице в Facebook Госдумы Андрей Альшевских.

Депутат отмечает, что администрации уральской столицы не стоит рассчитывать на финансирование строительства, пока не будет готов проект.

«Отмечу, что мэрия проведет проектно-изыскательские работы лишь в 2020 году. Возникает невольный вопрос, чего тянули с разработкой. Напомню, последнюю станцию в Екатеринбурге открыли в 2012 году. Получается, уже практически пять лет, на мой взгляд, просто потеряны», — пишет Альшевских.

При этом он отмечает, что строительство линии метрополитена от ВИЗа до ЖБИ обойдется в 90 миллиардов рублей, а доходы и расходы города в 2017 году прогнозируются в размере 33 и 34 миллиардов рублей.

«Казенные деньги зачастую тратятся у нас на насущные нужды. А стратегические планы, тот самый задел на будущее Екатеринбурга, финансируются по остаточному принципу», — подчеркивает он.

Запись депутат сопроводил копиями ответов администрации Екатеринбурга на запросы о составлении проектной документации.

«У Администрации Екатеринбурга до сих пор не готова проектная документация на новую линию метро. А без нее не будет никакого результата даже от просьб депутатов Госдумы от Свердловской области к правительству страны о столь нужных федеральных средствах на екатеринбургское метро. Как прекрасно понимаете, не принято в органах власти давать деньги только под имеющиеся красивые эскизы», — заключает он.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», вторую ветку метро в Екатеринбурге планируется построить к 2035 году.

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