Начальник омского УФСИН Корючин заработал больше двух миллионов
Врио заместителя ведомства Сергей Народовский задекларировал 3,2 миллиона рублей.
Врио заместителя ведомства Сергей Народовский задекларировал 3,2 миллиона рублей.
Руководители управления федеральной службы исполнения наказаний по Омской области обнародовали свои доходы. В частности, начальник регионального УФСИН Сергей Корючин заработал 2,05 миллионов рублей в 2016 году. Примерно столько же он получал по итогам 2015 года.
В собственности у Корючина квартира в 63 квадратных метра, земельный участок в 127 соток и гараж в 19,5 квадратов, в пользовании у него квартира в 59, 3 квадратных метра.
Что касается машин, то глава УФСИН по Омской области указал два авто: Мitsubishi L 200 2,5 и Toyota Land Cruiser 150 Prado.
Нельзя скидывать со счетов и автоприцеп «Спутник», который также имеется у Сергея Корючина, видимо, для транспортировки урожая с огорода.
В то время как не бедствуют подчиненные руководителя ведомства. Например, врио заместителя регионального УФСИН, бывший начальник ИК-9 Сергей Народовский указал доход в 3,2 миллионов рублей. То есть он зарабатывает на 1 миллион больше, и это если учесть, что врио зама Народовский стал с марта 2017 года.