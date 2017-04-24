Начальник омского УФСИН Корючин заработал больше двух миллионов

Руководители управления федеральной службы исполнения наказаний по Омской области обнародовали свои доходы. В частности, начальник регионального УФСИН Сергей Корючин заработал 2,05 миллионов рублей в 2016 году. Примерно столько же он получал по итогам 2015 года.

В собственности у Корючина квартира в 63 квадратных метра, земельный участок в 127 соток и гараж в 19,5 квадратов, в пользовании у него квартира в 59, 3 квадратных метра.

Что касается машин, то глава УФСИН по Омской области указал два авто: Мitsubishi L 200 2,5 и Toyota Land Cruiser 150 Prado.

Нельзя скидывать со счетов и автоприцеп «Спутник», который также имеется у Сергея Корючина, видимо, для транспортировки урожая с огорода.

В то время как не бедствуют подчиненные руководителя ведомства. Например, врио заместителя регионального УФСИН, бывший начальник ИК-9 Сергей Народовский указал доход в 3,2 миллионов рублей. То есть он зарабатывает на 1 миллион больше, и это если учесть, что врио зама Народовский стал с марта 2017 года.