Минсельхоз Крыма оценил ущерб от апрельского снегопада
Министерство сельского хозяйства Республики Крым оценило возможный вред, нанесенный фруктовым садам полуострова
Министерство сельского хозяйства Республики Крым оценило возможный вред, нанесенный фруктовым садам полуострова
Как пояснили специалисты Управления растениеводства, отрицательных температур не было, поэтому соцветия деревьев не пострадали.
— Единственное неприятное последствие непогоды — отсутствие активного лета пчел, — отметили в Минсельхозе. — Но насекомые продолжат опылять цветы сразу же, как только они подсохнут.
Самый негативный прогноз на будущий урожай — возможная потеря до 20 процентов ранних косточковых культур, но это следствие не вчерашнего снегопада, а резкого понижения температуры на прошлой неделе. Но пока растениеводы выражают надежду на то, что этот показатель будет ниже.
Напомним, накануне полуостров оказался во власти полярного циклона при температуре +2+4 градуса, в результате чего на обширной территории Крыма образовался снежный покров.