Минсельхоз Крыма оценил ущерб от апрельского снегопада

— Единственное неприятное последствие непогоды — отсутствие активного лета пчел, — отметили в Минсельхозе. — Но насекомые продолжат опылять цветы сразу же, как только они подсохнут.

Как пояснили специалисты Управления растениеводства, отрицательных температур не было, поэтому соцветия деревьев не пострадали.

Самый негативный прогноз на будущий урожай — возможная потеря до 20 процентов ранних косточковых культур, но это следствие не вчерашнего снегопада, а резкого понижения температуры на прошлой неделе. Но пока растениеводы выражают надежду на то, что этот показатель будет ниже.

Напомним, накануне полуостров оказался во власти полярного циклона при температуре +2+4 градуса, в результате чего на обширной территории Крыма образовался снежный покров.