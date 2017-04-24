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12:53 (мск), источник: "Российская газета"

Минсельхоз Крыма оценил ущерб от апрельского снегопада

Министерство сельского хозяйства Республики Крым оценило возможный вред, нанесенный фруктовым садам полуострова из-за прошедшего в воскресенье снегопада.

Как пояснили специалисты Управления растениеводства, отрицательных температур не было, поэтому соцветия деревьев не пострадали.

— Единственное неприятное последствие непогоды — отсутствие активного лета пчел, — отметили в Минсельхозе. — Но насекомые продолжат опылять цветы сразу же, как только они подсохнут.

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Самый негативный прогноз на будущий урожай — возможная потеря до 20 процентов ранних косточковых культур, но это следствие не вчерашнего снегопада, а резкого понижения температуры на прошлой неделе. Но пока растениеводы выражают надежду на то, что этот показатель будет ниже.

Напомним, накануне полуостров оказался во власти полярного циклона при температуре +2+4 градуса, в результате чего на обширной территории Крыма образовался снежный покров.

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