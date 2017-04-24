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12:39 (мск), источник: РИА Новости

Сергей Донской назвал минимизацию отходов в Крыму задачей номер один

ЯЛТА, 24 апр — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской призвал власти Крыма не откладывать на будущее решение проблем с бытовыми отходами.

Источник: РИА "Новости"

«Крым — это наша здравница, сюда люди приезжают, летом количество людей увеличивается и здесь возникает больший объем отходов, это все обязательно нужно перерабатывать. И мы здесь должны создать условия [для переработки]. Минимизация отходов — задача в принципе выполнимая, требует, конечно, усилий, ресурсов», — заявил он на Ялтинском международном экономическом форуме.

Комментируя планы открыть в Крыму шесть мусороперерабатывающих заводов, Донской отметил, что республиканским властям нужно приступить к решению конкретных задач, связанных с переработкой и сортировкой отходов. «Нужно приводить в нормальное состояние полигоны, которые здесь находятся. Очень много задач, которые необходимо властям решить. И еще раз говорю: ни в коем случае не откладывать на будущее, на какой-то другой промежуток времени. Это нужно сейчас уже решать, это задача номер один», — заключил Донской.

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