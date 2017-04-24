Минниханов: На финансирование программ НКО до 2020 года предусмотрено более 1 млрд рублей

Приветствие главы республики прочел на открытии мероприятия вице-премьер Василь Шайхразиев.

Напомним, что форум собрал около тысячи участников из всех регионов Приволжского федерального округа.

«Инициатива проведения форума представляется востребованной и актуальной, соответствует устоявшейся традиции организации подобного рода мероприятий», — подчеркнул в приветственной телеграмме Рустам Минниханов.

Он заметил, что в Татарстане развитию института гражданского общества, поощрению общественных инициатив придается приоритетное значение. Республика является одним из ведущих регионов по числу зарегистрированных общественных объединений — более 5,5 тыс. организаций имеют статус юридических лиц. Они представляют самые разные социальные группы и сектора общественного мнения.

«В конце прошлого года утверждена очередная, уже третья по счету, программа государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2017−2020 годы, которая предусматривает финансирование программ НКО из различных источников общим объемом более 1 млрд рублей», — сообщил Президент РТ.

«Развернул свою работу Республиканский ресурсный центр НКО, а также два межмуниципальных ресурсных центра. Большое значение мы придаем научно-исследовательской работе по изучению состояния и перспектив развития гражданского общества, информационному сопровождению этого процесса. Координирующим центром общественного движения выступает Общественная палата РТ, созданная более 11 лет тому назад», — отметил лидер республики.

По его мнению, «знаком признания реального веса общественных объединений стало учреждение премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества». «Одним словом, сегодня невозможно представить ни одну значимую сторону общественной жизни республики без заметной роли широкой общественности. Одновременно общественные организации и органы управления Татарстана заинтересованы в постоянном обмене опытом с коллегами из регионов Российской Федерации. Изучение, обобщение и распространение передового опыта государственно-общественных отношений, реализация социально значимых гражданских инициатив являются актуальными и важными задачами», — зачитал слова Президента РТ вице-премьер.

Рустам Минниханов уверен, что «сотрудничество государства, гражданского общества и активных людей является основой всех современных и будущих достижений нашей многонациональной Родины».

«Желаю всем участникам форума содержательной работы, интересных встреч, благополучия, добра, счастья и новых творческих успехов», — пожелал он участникам мероприятия.