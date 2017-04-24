В Зеленоградске появятся новые торговые точки

Лотки выполнены в едином стиле и будут установлены на специально оборудованных площадках.

На променаде появятся световые конструкции размещенные на световых опорах. В настоящее время идет доработка конструкции на опытном образце. Принято решение о его габаритах — 600×1000 х 70 мм. Корпус и рамка будут выполнены из композитного материала, оргстекло закроет «карман» для сменных панелей изображения.

Кроме того, все остановочные пункты курортного города и всего района теперь украшены символикой Чемпионата мира по футболу 2018. Самыми популярными мотивами стали Аквамен и волк Забивака.