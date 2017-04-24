Долги по зарплате транспортникам Екатеринбурга отдадут в кредит

В Екатеринбурге муниципальное унитарное предприятие «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП) намерено взять кредит на два года в размере 20 млн рублей на пополнение оборотных средств. Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная стоимость контракта — свыше 5,7 млн рублей, что составляет более 14% годовых. Полученные средства будут направлены на выплаты заработной платы и уплаты налогов. Выплаты по кредиту предусматриваются тремя равными долями по 6,667 млн рублей в последние три месяца.

Отметим, что аналогичный кредит МОАП намеревался получить ещё в марте 2017 года, но тогда аукцион не состоялся, так как не нашлось кредиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года у муниципального автотранспортного предприятия Екатеринбурга возникли финансовые проблемы, в результате чего сотрудникам начали задерживать заработную плату. Так в ходе прокурорской проверки было установлено, что перед 1709 сотрудникам МОАП за февраль 2017 года образовалась задолженность по зарплате на сумму 9,4 млн рублей. Позже были выявлены задержки авансовых платежей сотрудникам за март.