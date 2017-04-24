Свердловскую область «уличили» в наплыве фальсификата

Средний Урал вошел в десятку российских регионов с самым большим количеством фальсификата. Об этом свидетельствуют итоги проверки Роспотребнадзора, представленные в докладе Госсовета РФ «О национальной системе защиты прав потребителей», передает «Уралинформбюро».

В целом по стране за 2016 год объем товаров, произведенных с нарушением стандартов и техрегламентов, увеличился на 24%. Чаще всего нормы нарушают производители молока, игрушек, фруктовых и овощных соков, пищевых добавок, диетических и диабетических продуктов. При этом количество проверок за соблюдением норм производства по итогам прошлого года снизилось на 17%.