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12:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловскую область «уличили» в наплыве фальсификата

В магазинах.

Источник: УралИнформБюро

Средний Урал вошел в десятку российских регионов с самым большим количеством фальсификата. Об этом свидетельствуют итоги проверки Роспотребнадзора, представленные в докладе Госсовета РФ «О национальной системе защиты прав потребителей», передает «Уралинформбюро».

В целом по стране за 2016 год объем товаров, произведенных с нарушением стандартов и техрегламентов, увеличился на 24%. Чаще всего нормы нарушают производители молока, игрушек, фруктовых и овощных соков, пищевых добавок, диетических и диабетических продуктов. При этом количество проверок за соблюдением норм производства по итогам прошлого года снизилось на 17%.

Кроме Свердловской области в ТОПе отмечены Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Якутия, Волгоградская, Новгородская и Кемеровская области.

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