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12:57 (мск), источник: Новости Перми

Думская комиссия по дорогам обсудила платные парковки

На заседании временной комиссии гордумы по благоустройству и дорожной деятельности, прошедшей под председательством Владимира Плотникова, обсудили ранее внесенные предложения о работе и перспективах развития платных парковок, расположенных на автодорогах общего пользования местного значения города Перми. В итоге, время на оплату парковки решено было увеличить, а время работы парковок сократить.

Источник: Новости Перми

В работе комиссии приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, члены временной комиссии — депутаты Арсен Болквадзе, Вячеслав Григорьев, Алексей Оборин, Александр Филиппов, а также председатель КСП Мария Батуева и чиновники городской администрации Анатолий Дашкевич и Максим Кис, отвечающие за внешнее благоустройство и за дорожное движение.

С докладом о перспективах развития сети парковок, расположенных на автодорогах общего пользования выступил заместитель главы администрации города Перми — начальник управления внешнего благоустройства администрации краевой столицы Анатолий Дашкевич.

Суть предложений временной комиссии — увеличить время на оплату парковки с 15 до 20-ти минут, а также сократить время работы платных парковок с 09.00 утра до 19.00 часов вечера (сейчас 08:30 до 19:30). Отметим, что стоимость парковок менять не планируется, поскольку пиковая загрузка парковочных мест не превышает 90%. В настоящее время стоимость платной парковки составляет 15 рублей в час.

На заседании комиссии было принято решение при сохранении действующего тарифа оплаты повышать его собираемость, а также собираемость штрафов за неоплату размещения транспорта на парковках. Депутаты предложили заложить возможность расходования средств полученных от платных парковок и штрафов на развитие парковочной инфраструктуры. По итогам администрации Перми было рекомендовано разработать и внести в гордуму проект решения, предусматривающий уточнения по режиму работы и интервала времени на оплату парковок.

К обсуждению перспективы расширения зоны платных парковок члены комиссии предложили вернуться позднее — после всесторонней проработки всех вариантов с максимальным учётом интересов жителей.

Комиссия рассмотрела вопросы капремонта и строительства городских сетей наружного освещения, в частности шла речь о принципах выбора территорий для проведения работа. Депутаты Плотников, Малютин и Филиппов рекомендовали городской администрации увеличить темы по проведению таких работ в своих округах. Как отметил Анатолий Дашкевич, есть проблема с отсутствием необходимых мощностей, на эту тему в ближайшее время намечены переговоры с поставщиков электроэнергии. Также депутаты отметили, что данный вопрос требует дополнительного финансирования, при этом нужно запланированные работы провести до 2022 года и не откладывать на более поздние сроки.

«Самое важное по итогам заседания комиссии — это то, что есть взаимопонимание с администрацией Перми. Все “заточены” на результат, все хотят, чтобы наш город развивался. Думаю, совместными усилиями наболевшие проблемы мы будет сдвигать с мертвой точки, для этого мы и собираемся. При этом важен наш депутатский контроль. По платным парковкам — есть положительные и отрицательные отзывы горожан, мы всегда прислушиваемся к их мнению. Будем еще прорабатывать этот вопрос, обсуждать механизмы направления средств, которые мы получаем от платных парковок, на развитие парковочной инфраструктуры», — резюмировал председатель комиссии Владимир Плотников.

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