В Башкирии заработала горячая линия по долевому строительству жилья

В настоящее время на территории республики 173 застройщика занимаются возведением многоквартирных жилых домов.

В стадии строительства находится 482 многоквартирных дома общей площадью 2,7 млн квадратных метров. Об этом на заседании в Правительстве региона сообщил Председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Халит Махмудов.

По его мнению, кроме проверок целевого использования денежных средств граждан, необходимо усилить контроль за работой застройщиков в ходе всего периода строительства. Поэтому для мониторинга ситуации на рынке долевого строительства и была создана специальная горячая линия.

Телефон горячей линии: (347) 218−08−81. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов.