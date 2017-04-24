В четырех районах Уфы 25 апреля отключат воду в домах

Как сообщили на предприятии «Уфаводоканал», в Октябрьском районе завтра с 10.30 до 18.30 холодную и горячую воду отключат на ул. Комсомольская, 163/3, 163/2, 163/1, 163, 165, 167, 167/2, 167/3; проспекте Октября, 112/2, 112/3, 112/4; ул. Российская, 106, 106/1.

В Орджоникидзевском районе с 10 до 20 часов без холодной воды останутся дома на ул. Садовая, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 27; л. Чукотская, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Кемеровская, 108, 110, 112, 112а.

В Демском районе с 11 до 18 часов холодное и горячее водоснабжение будет отключено на ул. Центральная, 51; ул. Крайняя, 197, 201, 215.

В Калининском районе с 10 часов 25 апреля до 4 часов 26 апреля холодную воду отключат на ул. Маяковского, 4; ул. Нежинская, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44; ул. Интернациональная, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а.