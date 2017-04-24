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13:27 (мск), источник: Капитал

«Укрзализныця» обещает не повышать стоимость билетов в этом году

В «Укрзализныце» уверяют, что в 2017 году пассажирские билеты не подорожают несмотря на повышение тарифов на железнодорожные перевозки.

Источник: Капитал

В «Укрзализныце» уверяют, что в 2017 году пассажирские билеты не подорожают несмотря на повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Об этом говорится в заявлении предприятия, передает Еспресо.TV.

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«В проекте финансового плана на 2017 год, который готовится на рассмотрение правления общества, не планируется индексации тарифов на пассажирские перевозки. Стоимость проезда в поездах дальнего внутреннего сообщения остается неизменной с июля 2014 года», — говорится в сообщении.

При этом в «Укрзализныце» обвинили СМИ в искажении информации и провокационных заявлениях о подорожании пассажирских перевозок на 20%.

«Заявления в СМИ о подорожании проезда в поездах с июня этого года на 20% являются провокацией, а не достоверной информацией. В материалах такого характера искажено комментарий члена правления, который на самом деле объяснил необходимость индексации тарифов на перевозки грузов. Дополнительный доход около 7 млрд грн “Укрзализныця” сможет получить в случае индексации тарифов на грузовые перевозки», — подчеркнули в железнодорожном ведомстве.

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