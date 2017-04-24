Доллар обновил минимум с 3 июля 2015 года

Курс доллара США к 12:34 мск составил 55,795 руб./$1 (-66 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом вырос до 60,6775 руб./EUR1 (+10,75 копейки), стоимость бивалютной корзины потеряла 31,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 57,99 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», заметное укрепление рубля к доллару 24 апреля связано как с ростом мировых цен на нефть и активизацией спроса мировых инвесторов на рисковые активы после состоявшегося в воскресенье первого тура президентских выборов во Франции, так и со снижением курса американской валюты против евро на мировом рынке Forex (евро к 12:40 мск поднялся в паре с долларом на 1,36% — до $1,087).