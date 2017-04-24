Доллар обновил минимум с 3 июля 2015 года

Курс доллара США к 12:34 мск составил 55,795 руб./$1 (-66 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом вырос до 60,6775 руб./EUR1 (+10,75 копейки), стоимость бивалютной корзины потеряла 31,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 57,99 рубля.
По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», заметное укрепление рубля к доллару 24 апреля связано как с ростом мировых цен на нефть и активизацией спроса мировых инвесторов на рисковые активы после состоявшегося в воскресенье первого тура президентских выборов во Франции, так и со снижением курса американской валюты против евро на мировом рынке Forex (евро к 12:40 мск поднялся в паре с долларом на 1,36% — до $1,087).
Цены на нефть растут в понедельник на новых сигналах о возможности продления государствами ОПЕК соглашения о сокращении добычи.
Поддержку нефтяному рынку также оказывают результаты первого тура президентских выборов во Франции, способствовавшие росту спроса на рискованные активы. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:40 мск поднялась на 0,98% — до $52,47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,97% — до $50,1 за баррель.
Кандидат в президенты Франции от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон лидирует по итогам первого тура с 23,7% голосов, на втором месте — кандидат от ультраправых Марин Ле Пен — почти 22%. Оба эти кандидата проходят во второй тур, который пройдет 7 мая, и опросы предсказывают победу Макрону. Рынки опасались, что в 2-м туре окажется, помимо Марин Ле Пен, левый кандидат Жан-Люк Меланшон (движение «Непокоренная Франция»). Французские избиратели, однако, не поддались глобальной популистской волне, поддержав центриста.
Технический комитет ОПЕК, занимающийся отслеживанием выполнения условий соглашения о сокращении добычи государствами организации, поддерживает продление срока действия соглашения на шесть месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Согласно оценкам комитета, страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении, в марте выполнили его условия на 98%.