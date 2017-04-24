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13:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Тарифный протест в Новосибирске уступил место мусорному

Не успела исчезнуть из сферы внимания новосибирцев тема повышения тарифов на услуги ЖКХ, как напомнил о себе мусорный вопрос.

В пресс-клубе Новосибирского союза журналистов председатель рабочей группы по рассмотрению соглашения о «мусорной» концессии, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко рассказал о работе рабочей группы и привел новые факты, после чего с новой силой вспыхнула дискуссия в обществе. Подробности — в материале «ФедералПресс».

Представляющий фракцию КПРФ депутат Вадим Агеенко был избран коллегами главой рабочей группы по рассмотрению концессии, которую для краткости именуют просто «мусорной».

Тема эта более чем актуальная, ведь концессия рассчитана на 40 лет, а объем валовой выручки составит 121 миллиард рублей. Потому нельзя не согласиться с Агеенко, который назвал эту тему интересной и актуальной.

Чтобы понять все о различных интересах, была создана рабочая группа, членам которой пришлось изучить 150-страничный документ и еще 11 приложений. В состав группы вошли 28 человек: десять депутатов заксобрания, два депутата горсовета, девять представителей правительства области, а также общественники.

Рабочая группа рассматривала вопрос пять месяцев и провела пять заседаний. Как заметил председатель группы, можно было подвести итоги и пораньше, но «не было консенсуса с правительством». Однако в итоге правительство региона представило новый проект постановления с поправками в 12 пунктах.

Выводы о поправках Вадим Агеенко сформулировал без излишней дипломатии. Он заявил, что ничего особенного там нет: «Мы за неделю посмотрели эти предложения, не увидели ничего кардинального — это косметические вещи!» Разве что сумма гарантированного дохода концессионеру уменьшилась с 121 до 118,5 млрд рублей.

Встреча с журналистами продолжалась почти полтора часа. О сути концессионного соглашения по строительству мусоросортировочных комплексов в Раздольном и Верх-Туле «ФедералПресс» уже подробно рассказывал, поэтому есть смысл не повторять цифры, а ознакомиться с мнением председателя рабочей группы. Вадим Агеенко отметил, что «бизнес понял, что на мусоре можно получать хорошие деньги», но условия концессии вызывают много вопросов. Если не разобраться в ситуации, то по словам Агеенко, в Новосибирской области появится «мегасвалка», и «это будет холм с мусором, который мы оставим своим внукам». Впрочем, он оговорился, что это его личное мнение как депутата, позиция же комитета по строительству, ЖКХ и тарифам будет известна 17 мая, когда состоится его очередное заседание.

На нем представит свои выводы (30 страниц текста и таблиц) рабочая группа. Затем принятый комитетом документ должны представить на рассмотрение сессии регионального парламента: депутаты заксобрания могут направить обращение к губернатору Владимиру Городецкому, но не более того. А тем временем дискуссия по поводу «мусорной» концессии уже началась в социальных сетях, и в нее особенно активно включились активисты, организовывавшие митинги против повышения тарифов ЖКХ на 15%. Более того, на последнем из «тарифных» митингов организаторы не только отмечали победу, но и говорили о том, что теперь нужно следить именно за «мусорной» концессией.

Представитель «Яблока» Дмитрий Холявченко заявил, что «Новосибирск готов к изменениям», поэтому надо обратить внимание на «мусорную» концессию и вопросы, связанные со строительством в городе четвертого моста. На митинге его поддержали многие. А совсем скоро в селе Раздольном состоятся публичные слушания по вопросу о строительстве мусоросортировочного комплекса, на которых ожидается представительный десант из Новосибирска.

Тем временем стало известно, что будет использован и полезный опыт взаимодействия «протестного оргкомитета» и «Сибэко», которые провели две научно-практические конференции относительно тарифной темы. Оценки им давались разные, но тот факт, что они способствовали развитию диалога, неоспорим. Как заявил депутат новосибирского Совета депутатов Александр Бурмистров, который, кстати, входит в рабочую группу заксобрания, концессионер готов участвовать в подобной конференции. Бурмистров констатировал: «Есть много вопросов, на которые нужны публичные и понятные горожанам ответы. Представитель концессионера и несколько членов рабочей группы уже подтвердили свою готовность встречаться с общественностью. Надеюсь, не откажут в участии и представители областного правительства».

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