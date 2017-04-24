Тарифный протест в Новосибирске уступил место мусорному
Не успела исчезнуть из сферы внимания новосибирцев тема повышения тарифов на услуги ЖКХ, как напомнил о себе мусорный вопрос.
Не успела исчезнуть из сферы внимания новосибирцев тема повышения тарифов на услуги ЖКХ, как напомнил о себе мусорный вопрос.
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Представляющий фракцию КПРФ депутат Вадим Агеенко был избран коллегами главой рабочей группы по рассмотрению концессии, которую для краткости именуют просто «мусорной».
Тема эта более чем актуальная, ведь концессия рассчитана на 40 лет, а объем валовой выручки составит 121 миллиард рублей. Потому нельзя не согласиться с Агеенко, который назвал эту тему интересной и актуальной.
Чтобы понять все о различных интересах, была создана рабочая группа, членам которой пришлось изучить 150-страничный документ и еще 11 приложений. В состав группы вошли 28 человек: десять депутатов заксобрания, два депутата горсовета, девять представителей правительства области, а также общественники.
Рабочая группа рассматривала вопрос пять месяцев и провела пять заседаний. Как заметил председатель группы, можно было подвести итоги и пораньше, но «не было консенсуса с правительством». Однако в итоге правительство региона представило новый проект постановления с поправками в 12 пунктах.
Выводы о поправках Вадим Агеенко сформулировал без излишней дипломатии. Он заявил, что ничего особенного там нет: «Мы за неделю посмотрели эти предложения, не увидели ничего кардинального — это косметические вещи!» Разве что сумма гарантированного дохода концессионеру уменьшилась с 121 до 118,5 млрд рублей.
Встреча с журналистами продолжалась почти полтора часа. О сути концессионного соглашения по строительству мусоросортировочных комплексов в Раздольном и
На нем представит свои выводы (30 страниц текста и таблиц) рабочая группа. Затем принятый комитетом документ должны представить на рассмотрение сессии регионального парламента: депутаты заксобрания могут направить обращение к губернатору Владимиру Городецкому, но не более того. А тем временем дискуссия по поводу «мусорной» концессии уже началась в социальных сетях, и в нее особенно активно включились активисты, организовывавшие митинги против повышения тарифов ЖКХ на 15%. Более того, на последнем из «тарифных» митингов организаторы не только отмечали победу, но и говорили о том, что теперь нужно следить именно за «мусорной» концессией.
Представитель «Яблока» Дмитрий Холявченко заявил, что «Новосибирск готов к изменениям», поэтому надо обратить внимание на «мусорную» концессию и вопросы, связанные со строительством в городе четвертого моста. На митинге его поддержали многие. А совсем скоро в селе Раздольном состоятся публичные слушания по вопросу о строительстве мусоросортировочного комплекса, на которых ожидается представительный десант из Новосибирска.
Тем временем стало известно, что будет использован и полезный опыт взаимодействия «протестного оргкомитета» и «Сибэко», которые провели две