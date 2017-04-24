Для омских дачников организуют ярмарку около Экспоцентра

Ярмарку около Экспоцентра «Дачный сезон 2017» организуют в Омске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Ярмарка пройдёт в два этапа: с 28 по 30 апреля и с 6 по 8 мая с 10 до 18.00. Организатором мероприятия стало Агентство развития и инвестиций Омской области. На ярмарке посетители смогут купить семена, саженцы, садовый инвентарь, грунты и другие товары.

Отметим, что в ярмарке примут участие омские садоводы, фермерские хозяйства, торговые фирмы, индивидуальные предприниматели и поставщики садово-огородного инвентаря.

Эксперты подскажут омичам, как подготовить сад и огород к весенне-летнему сезону, вырастить овощи, фрукты, ягоды и цветы, а также как распланировать и обустроить приусадебный участок.