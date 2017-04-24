Для омских дачников организуют ярмарку около Экспоцентра
Дачники смогут купить всё необходимое для сада и огорода.
Дачники смогут купить всё необходимое для сада и огорода.
Ярмарку около Экспоцентра «Дачный сезон 2017» организуют в Омске. Об этом сообщает
Ярмарка пройдёт в два этапа: с 28 по 30 апреля и с 6 по 8 мая с 10 до 18.00. Организатором мероприятия стало Агентство развития и инвестиций Омской области. На ярмарке посетители смогут купить семена, саженцы, садовый инвентарь, грунты и другие товары.
Отметим, что в ярмарке примут участие омские садоводы, фермерские хозяйства, торговые фирмы, индивидуальные предприниматели и поставщики
Эксперты подскажут омичам, как подготовить сад и огород к
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