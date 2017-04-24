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13:23 (мск), источник: СуперОмск

За «Тепловую компанию» взялся уже Следком

Сегодня, 24 апреля, в горсовете в очередной раз обсудили деятельность «Тепловой компании», за которой тянутся многомиллионные долги.

Ранее прокуратура обнаружила в деятельности предприятия массу нарушений, которые тем не менее не вызвали большого беспокойства у его директора Владимира Тухватулина. Кроме того, банкротства «Тепловой компании» требовал поставляющий ей газ «Газпром межрегионгаз Омск», однако арбитражный суд требование отклонил, потому как предприятие начало гасить задолженность и выплатило порядка 90 млн рублей.

«Прокуратура города материалы проверки направила в Следственный комитет, пока окончательное решение не принято. Внесены представления в адрес мэра и «Тепловой компании», — рассказал о текущем положении дел помощник прокурора Сергей Тимошенко.

Напомним, предприятие уличили в отсутствии принципа разделения затрат, а также в использовании юридических услуг московской компании «ПромКапитал» при наличии собственных юристов. Также неоднозначную реакцию вызвали соцвыплаты сотрудникам компании, которые хоть и осуществляются из доходов от нетарифной деятельности, но нецелесообразны для находящегося в трудном финансовом положении предприятия.

Сейчас же над «Тепловой компанией» висит еще одна угроза: «Газпром» грозится перекрыть ей поставки газа, поскольку, выплачивая долги, компания не осуществляла текущие платежи. В самом предприятии же утверждают, что вопроса о банкротстве уже не стоит, дебиторская и кредиторская задолженности гасятся, ожидаются поступления средств от «ОмскРТС».

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