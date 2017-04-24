Кубанские маршруты войдут в «Гастрономическую карту России»

По словам координатора проекта, целью «Гастрономической карты России» является знакомство туристов с культурой и обычаями через региональную и национальную кухню.

— В рамках реализации проекта «Гастрономическая карта России» предполагается максимальное использование туристского потенциала, существующей инфраструктуры Краснодарского края в целях развития новых форм и видов организованного туризма, — говорит Христофор Константиниди, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По словам руководителя министерства, в проект войдут все ключевые объекты гастротуризма края.

Соглашение также предполагает продвижение туристского потенциала Краснодарского края в части сельского и этногастрономического туризма на региональном, федеральном и международном уровне и информационное сопровождение осуществляемой деятельности на территории Краснодарского края.

Как отметили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, в планах регионального министерства привлекать автономную некоммерческую организацию по развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм» к обсуждению и реализации Концепции развития аграрного туризма в Краснодарском крае на 2017−2020 годы и обмениваться положительным опытом по развитию туризма, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Гастрономическая карта России» — это проект Федерального агентства по туризму, представляющий единое информационное пространство, наполненное региональными продуктами, блюдами местной кухни и напитками, гастрономическими событиями и маршрутами, производителями и местами общественного питания.