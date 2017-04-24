Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность закупки электробусов
Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность закупки электробусов.
Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность закупки электробусов.
Об этом журналистам сообщил нижегородский
«Это транспорт, который передвигается на аккумуляторной батарейке, не дешевый, но экологически чистый. Нам предложили закупить их, используя лизинговую схему. Рассматриваем предложение. Будет сформирована рабочая группа, которая проанализирует, как эту технику можно использовать в Нижнем Новгороде», — отметил Белов.
Напомним, что горадминистрация планирует закупить 150 обычных автобусов в 2017 году. СПРАВКА: Электробус (электрический автобус) — автономное безрельсовое механическое транспортное средство, предназначенное для пассажиров, движимое с помощью тягового электропривода, электрическая энергия для которого запасается или хранится на борту в накопителе. Первый российский электробус был разработан в 2011 году инжиниринговой компанией Drive Electro на базе НефАЗ-5299 по заказу ООО «Лиотех» для нужд госкорпорации Росатом. Также существует электробус производства ОАО «Белкоммунмаш» — троллейбус модели 43303 — это трехосный сочлененный низкопольный троллейбус с транзисторной системой управления на