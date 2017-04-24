Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность закупки электробусов.

Об этом журналистам сообщил нижегородский сити-менеджер Сергей Белов после оперативного совещания 24 апреля 2017 года. Он рассказал, что в ходе рабочей поездки в Минск он посетил предприятие, на котором производят электробусы.

«Это транспорт, который передвигается на аккумуляторной батарейке, не дешевый, но экологически чистый. Нам предложили закупить их, используя лизинговую схему. Рассматриваем предложение. Будет сформирована рабочая группа, которая проанализирует, как эту технику можно использовать в Нижнем Новгороде», — отметил Белов.