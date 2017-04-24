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14:01 (мск), источник: NewsKo

«Пермблагоустройство» приступило к проверке гарантийных дорог

МКУ «Пермблагоустройство» приступило к проверке дорог, находящихся на гарантии — то есть те участки улично-дорожной сети, на которых в течение прошедших пяти лет был выполнен капитальный ремонт или проведена реконструкция.

Специалистам учреждения предстоит проверить 37 дорожных объектов. Ещё ряд объектов текущего ремонта находится на гарантии районных администраций.

Глава региона Максим Решетников распорядился жёстко контролировать эффективность расходования бюджетных средств на ремонт дорог и призвал руководство муниципалитетов лично выезжать на объекты, контролировать подрядчиков, следить за исполнением сроков и гарантийных обязательств.

Осмотры и фиксация недочетов производится совместно с подрядной организацией. По каждому гарантийному случаю составляются акты, в которых фиксируются дефекты, способы и сроки их устранения. Подрядчикам даётся 20-дневный срок для восстановления незначительных повреждений. Все выявленные трещины, выбоины вокруг колодцев или на стыках покрытия подрядные организации обязаны устранять за свой счёт.

Так, уже оценено состояние асфальтового покрытия на участках улиц Макаренко, Ленина и площади Восстания, которые были отремонтированы в прошлом году. Были проведены замеры на участке Комсомольского проспекта от ул. Полины Осипенко до ул. Пушкина, где ремонт был выполнен в 2014 году. Здесь зафиксировано образование колейности сверх нормативных показателей, составлен соответствующий акт, подрядная организация ООО «СМУ-34» будет обязана выполнить гарантийный ремонт. Обследование всех гарантийных объектов пройдёт до середины мая.

Источник — администрация Перми

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