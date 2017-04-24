Строительство развязки на Троицком тракте в Челябинске затягивается

Строительство транспортной развязки на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта не будет завершено в 2017 году из-за нехватки средств, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» рассказал заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

«В этом году точно нет. Мы изыскиваем финансовые возможности по этой развязке, составляем план. Пока сроки я назвать не могу», — отметил Владимир Алейников.

Напомним, в августе 2016 года депутаты гордумы приняли решение о распределении дополнительных бюджетных средств в сумме 298 миллионов рублей, почти половина из которых должна была пойти на реконструкцию развязки по Троицкому тракту.