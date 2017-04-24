Объем вводимого в Ростове жилья вырос более чем на 10%

Более 3,1 тыс. квартир общей площадью 258,3 тыс. кв. метров введено в эксплуатацию в Ростове в первом квартале 2017 года, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ростовстат.

63,7% общего объема введенного в городе за квартал жилья приходится на индивидуальных застройщиков. Они построили более 1,4 тыс. домов общей площадью свыше 164,5 тыс. кв. метров, что на 17,1% больше, чем за тот же период 2016 года.

Организации-застройщики, занимающиеся многоквартирным строительством, ввели более 93 тыс. кв. метров жилья, что практически соответствует прошлогоднему показателю.