Объем вводимого в Ростове жилья вырос более чем на 10%
Большую часть домов построили индивидуальные застройщики.
Большую часть домов построили индивидуальные застройщики.
Более 3,1 тыс. квартир общей площадью 258,3 тыс. кв. метров введено в эксплуатацию в Ростове в первом квартале 2017 года, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ростовстат.
63,7% общего объема введенного в городе за квартал жилья приходится на индивидуальных застройщиков. Они построили более 1,4 тыс. домов общей площадью свыше 164,5 тыс. кв. метров, что на 17,1% больше, чем за тот же период 2016 года.
В Ростовской области в