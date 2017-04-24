Новая детская поликлиника в Орджоникидзевском районе будет построена в январе 2019 года
Сегодня глава региона Максим Решетников провёл приём граждан в приёмной президента РФ в Пермском крае. Жители обратились к главе для решения наболевших вопросов.
Сегодня глава региона Максим Решетников провёл приём граждан в приёмной президента РФ в Пермском крае. Жители обратились к главе для решения наболевших вопросов.
Так, вопрос
Максим Решетников рассказал о том, какие объекты здравоохранения появятся в крае в ближайшее время:
«Тема здравоохранения, безусловно, одна из самых напряжённых. В ближайшие
Необходимость строительства детской поликлиники в микрорайоне Лёвшино обусловлена ростом численности детей, живущих в левобережной части района.
Новый объект появится в Орджоникидзевском районе Перми на ул. Социалистической, 20. Он будет рассчитан на 200 посещений детей в смену. Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в январе 2019 года.
Напомним, что новая детская поликлиника появится и в Кировском районе Перми. Выделение из федерального бюджета в размере 200 млн руб. для её строительства уже подтвердил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой Пермского края. В течение 2017−2019 годов в Пермском крае планируется построить семь детских поликлиник.
Источник — администрация губернатора Пермского края