Средняя зарплата в Воронежской области выросла до 25,3 тыс рублей
За год номинальные доходы увеличились на 6,9%.
За год номинальные доходы увеличились на 6,9%.
Средняя номинальная зарплата в Воронежской области составила 25,3 тыс. рублей в феврале 2017 года, сообщила
Существенно — в 1,9 раза — заработная плата превысила в феврале среднеобластной уровень у работников финансовой и страховой сфер, а также в компаниях, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром; в компаниях, занимающихся кондиционированием воздуха — в 1,6 раза; в сфере информации и связи — в 1,5 раза. Размер зарплаты работников, занятых в металлургическом производстве, оказался выше среднеобластного уровня на 45%, в производстве химических веществ и химических продуктов — на 42%.
Самая низкая заработная плата (44−48% от областного уровня) оказалась у работников, трудившихся в производстве одежды, текстильных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.
По состоянию на 1 апреля задолженность по заработной плате работникам в Воронежской области по состоянию на 1 апреля 2017 года составила 14 млн рублей. Организации задолжали 174 сотрудникам.