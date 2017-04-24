Средняя зарплата в Воронежской области выросла до 25,3 тыс рублей

Средняя номинальная зарплата в Воронежской области составила 25,3 тыс. рублей в феврале 2017 года, сообщила пресс-служба Воронежстата в пятницу, 21 апреля. По сравнению с началом 2016 года она выросла на 6,9%. Реальный размер зарплаты увеличился за год на 2,1%. В январе 2017 года средняя номинальная зарплата составляла 25 тыс. рублей.

Существенно — в 1,9 раза — заработная плата превысила в феврале среднеобластной уровень у работников финансовой и страховой сфер, а также в компаниях, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром; в компаниях, занимающихся кондиционированием воздуха — в 1,6 раза; в сфере информации и связи — в 1,5 раза. Размер зарплаты работников, занятых в металлургическом производстве, оказался выше среднеобластного уровня на 45%, в производстве химических веществ и химических продуктов — на 42%.

Самая низкая заработная плата (44−48% от областного уровня) оказалась у работников, трудившихся в производстве одежды, текстильных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

По состоянию на 1 апреля задолженность по заработной плате работникам в Воронежской области по состоянию на 1 апреля 2017 года составила 14 млн рублей. Организации задолжали 174 сотрудникам.