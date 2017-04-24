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17:30 (мск), источник: Sputnik.md

В Fenosa сообщили, почему 35 тысяч человек до сих пор без электричества

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Без электроэнергии продолжают оставаться более 35 тысяч потребителей, говорится в сообщении поставщика АО «Gas Natural Fenosa». При этом за ночь и утро понедельника ремонтным бригадам удалось восстановить подачу электроэнергии 7,1 тысячи граждан.

Источник: Sputnik.md

«Несмотря на то, что погодные условия улучшились, плохой доступ к линиям электропередач, расположенным в поле, приводит к тому, что работы по возобновлению подачи электроэнергии проходят с большим трудом. Экипажи оперативных бригад вязнут в земле из-за повышенного уровня влаги в результате таяния снега», — говорится в сообщении «Gas Natural Fenosa».

Сильный снегопад прошел в Молдове 20 и 21 апреля. В результате за сутки на севере и юге республики выпала месячная норма осадков, что нанесло серьезный ущерб многим населенным пунктам и сельскохозяйственным культурам. В результате непогоды без электроэнергии первоначально остались порядка 700 населенных пунктов.

По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, в понедельник электричества нет в 88 населенных пунктах в Леовском (18 населенных пунктов), Каушанском и Кагульском (по 16 населенных пунктов), Новоаненском (12 населенных пунктов), Кантемирском (11 населенных пунктов), Тараклийском (6 населенных пунктов), Яловенском районах (2 населенных пункта), а также в АТО Гагаузия (7 населенных пунктов).

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