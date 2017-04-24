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16:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ДНР и ЛНР начали поставлять крымские продукты

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Самопровозглашенные народные республики договорились об экономическом сотрудничестве с предприятиями Крыма, сообщил депутат Госдумы РФ, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

Соглашения подписаны в Ялте в рамках круглого стола «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса. Опыт Республики Крым». В нем приняли участие руководители профильных министерств ЛНР и ДНР, а также крымских и донбасских предприятий, сообщает корреспондент РИА Новости.

Козенко подчеркнул, что углубление экономической интеграции России и Донбасса — это не просто реализация инвестиционных проектов, это своего рода «ответ на блокаду, организованную украинскими властями».

По его словам, речь идет о возможных поставках в Крым не только основной группы продовольственных и непродовольственных товаров, но и редкой промышленной продукции, например, сертифицированных стальных канатов для лифтов и специальной проволоки для укладки взлетно-посадочной полосы аэропорта. В свою очередь крымчане уже начали поставки в ЛНР и ДНР детского питания, бытовой химии и прочего.

Координатором экономического сотрудничества между Крымом, ЛНР и ДНР станет центр экономического взаимодействия республик, учрежденный Русской общиной Крыма.

Первые соглашения о сотрудничестве подписали: Шахтерская птицефабрика, Донецкгормаш, Профстрой, сталепроволочный канатный завод «Силур» (ДНР), Донбассантрацит (ЛНР), Нижнегорский консервный завод, ООО «Заря» и «Фаворит-Юг» (Крым).

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