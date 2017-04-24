Власти отказали во вводе в эксплуатацию дома в «Первом пермском микрорайоне»

Участник долевого строительства «Первого пермского микрорайона» ООО «Регион» обратился в районную администрацию с заявлением о возможности введения в эксплуатацию одного из 12-ти домов ЖК. Однако власти отказали компании.



В письме, опубликованном на сайте «Строительные проекты», говорится, что застройщик — ООО «КамСтройИнвест» — получил разрешение на отдельный этап строительства, который включает в себя ввод сразу 12-ти многоквартирных домов, исключая возможность отдельного ввода объектов.



Напомним, в 2013 году застройщик «Первого Пермского микрорайона» ООО «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново Пермского района. В эксплуатацию три 12-этажных дома должны были поступить в третьем квартале 2015 года. Строительство не ведется с весны 2016 года. 228 человек остались без жилья.