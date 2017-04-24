Дубровский поручил обновить дизайн челябинских остановок
Нынешние остановочные комплексы не соответствуют уровню и статусу города.
Нынешние остановочные комплексы не соответствуют уровню и статусу города.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил обновить дизайн остановок, сообщает руководитель
По мнению губернатора, текущее состояние остановочных комплексов не соответствует уровню и статусу города.
«Предлагаю сосредоточиться на том, чтобы новая концепция остановок соответствовала современным требованиям и была технически оснащена, с наглядным графиком движения общественного транспорта», — говорит Дубровский.
Современные остановочные комплексы должны появиться в центре Челябинска и по мере возможностей постепенно вытеснить морально устаревшие конструкции в других районах города.