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15:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

Дубровский поручил обновить дизайн челябинских остановок

Нынешние остановочные комплексы не соответствуют уровню и статусу города.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил обновить дизайн остановок, сообщает руководитель пресс-службы Правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

По мнению губернатора, текущее состояние остановочных комплексов не соответствует уровню и статусу города.

«Предлагаю сосредоточиться на том, чтобы новая концепция остановок соответствовала современным требованиям и была технически оснащена, с наглядным графиком движения общественного транспорта», — говорит Дубровский.

Современные остановочные комплексы должны появиться в центре Челябинска и по мере возможностей постепенно вытеснить морально устаревшие конструкции в других районах города.

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