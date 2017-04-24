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16:49 (мск), источник: ИА REGNUM

Шахтёрам Ростовской области начали выплачивать апрельский транш

Апрельский транш в 50 млн рублей начал поступать на счета шахтеров обанкротившейся компании «Кингкоул» в Ростовской области.

Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития» 24 апреля, первые выплаты поступили на счета горняков ОАО УК «Алмазная» за февраль 2016 года.

Так, угольщики получили 462 выплаты на сумму 8,7 млн рублей. Предположительно, до конца апреля транш успеют перечислить шахтёрам.

Всего долги по заработной плате горнякам ООО «Кингкоул» погашены в сумме 217,5 млн рублей. Средства получили угольщики ОАО «Замчаловский антрацит», ООО «Горный проходчик», ЗАО «Ростовгормаш», ОАО УК «Алмазная», а также ООО «СпецУглеСтрой» и ООО «Империя чистоты».

Напомним, гендиректор обанкротившейся компании «Кингкоул» Владимир Пожидаев, который довел ситуацию до критического уровня, осуждён. За многомиллионные долги перед горняками и злоупотребление полномочиями он проведёт пять лет в колонии общего режима. Также он обязан заплатить штраф в размере 350 тыс. рублей.

Пожидаев не платил зарплату 156 работникам филиала предприятия в Гуково, имея при этом средства на счетах компании. Кроме этого, руководитель компании установил контроль за ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «Угольная компания «Алмазная». Деньги за реализацию угля в адрес организаций-поставщиков не перечислялись. Это причинило компаниям имущественный вред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшим работникам компании-банкрота «Кингкоул» начали выплачивать долги в августе 2016 года после серии пикетов и объявления массовой голодовки. Ежемесячно на эти цели ОАО «Региональная корпорация развития» берёт взаймы у банков по 50 млн рублей. Так, выплаты уже были совершены в феврале и марте. Полностью решить проблему власти планируют до 1 июля 2017 года.

Общий долг перед шахтёрами был накоплен в размере 320 млн рублей. В числе пострадавших — более 2 тыс. человек.

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