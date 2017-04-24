Шахтёрам Ростовской области начали выплачивать апрельский транш
Апрельский транш в 50 млн рублей начал поступать на счета шахтеров обанкротившейся компании «Кингкоул» в Ростовской области.
Апрельский транш в 50 млн рублей начал поступать на счета шахтеров обанкротившейся компании «Кингкоул» в Ростовской области.
Как проинформировали ИА REGNUM в
Так, угольщики получили 462 выплаты на сумму 8,7 млн рублей. Предположительно, до конца апреля транш успеют перечислить шахтёрам.
Всего долги по заработной плате горнякам ООО «Кингкоул» погашены в сумме 217,5 млн рублей. Средства получили угольщики ОАО «Замчаловский антрацит», ООО «Горный проходчик», ЗАО «Ростовгормаш», ОАО УК «Алмазная», а также ООО «СпецУглеСтрой» и ООО «Империя чистоты».
Напомним, гендиректор обанкротившейся компании «Кингкоул» Владимир Пожидаев, который довел ситуацию до критического уровня, осуждён. За многомиллионные долги перед горняками и злоупотребление полномочиями он проведёт пять лет в колонии общего режима. Также он обязан заплатить штраф в размере 350 тыс. рублей.
Пожидаев не платил зарплату 156 работникам филиала предприятия в Гуково, имея при этом средства на счетах компании. Кроме этого, руководитель компании установил контроль за ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «Угольная компания «Алмазная». Деньги за реализацию угля в адрес
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшим работникам
Общий долг перед шахтёрами был накоплен в размере 320 млн рублей. В числе пострадавших — более 2 тыс. человек.