Крымские предприятия начали поставки продуктов в ЛНР и ДНР

Соглашения подписаны в Ялте на круглом столе «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса. Опыт Республики Крым». В нем приняли участие руководители профильных министерств ЛНР и ДНР, а также крымских и донбасских предприятий.

Козенко подчеркнул, что углубление экономической интеграции России и Донбасса — это не просто реализация инвестиционных проектов, это своего рода ответ на блокаду, организованную украинскими властями.

По его словам, речь идет о возможных поставках в Крым не только основной группы продовольственных и непродовольственных товаров, но и редкой промышленной продукции, например, сертифицированных стальных канатов для лифтов и специальной проволоки для укладки взлетно-посадочной полосы аэропорта. В свою очередь крымчане уже начали поставки в ЛНР и ДНР детского питания, бытовой химии и прочего.

Координатором экономического сотрудничества между Крымом, ЛНР и ДНР станет центр экономического взаимодействия республик, учрежденный Русской общиной Крыма.

Первые соглашения о сотрудничестве подписали: Шахтерская птицефабрика, Донецкгормаш, Профстрой, сталепроволочный канатный завод «Силур» (ДНР), Донбассантрацит (ЛНР), Нижнегорский консервный завод, ООО «Заря» и «Фаворит-Юг» (Крым).