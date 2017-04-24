В Астане ищут жертв дольщиков

Расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТОО «АКА-АБ» Баймухановой Б. С., Баймухановой А. А, Битакова Е. М. и Жаканова К. О.

«Они подозреваются в хищении денежных средств дольщиков под предлогом заключения договора долевого участия при строительстве жилого пятиэтажного дома по адресу: Астана, микрорайон “Юго-Восток”, участок № 837, сообщили в ведомстве. Пострадавших от действий вышеуказанных лиц просят обращаться по тел: 8 (7172)71−67−31, 71−67−10 и 8−702−308−08−35», — говорится в сообщении.