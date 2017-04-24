В Астане ищут жертв дольщиков
Полиция Астаны разыскивает пострадавших от деятельности дольщиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Полиция Астаны разыскивает пострадавших от деятельности дольщиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТОО «АКА-АБ» Баймухановой Б. С., Баймухановой А. А, Битакова Е. М. и Жаканова К. О.
«Они подозреваются в хищении денежных средств дольщиков под предлогом заключения договора долевого участия при строительстве жилого пятиэтажного дома по адресу: Астана, микрорайон “Юго-Восток”, участок № 837, сообщили в ведомстве. Пострадавших от действий вышеуказанных лиц просят обращаться по тел: 8 (7172)71−67−31, 71−67−10 и 8−702−308−08−35», — говорится в сообщении.