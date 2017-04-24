Уральский дизайнер намерен открыть в Екатеринбурге швейную фабрику за 150 млн руб

«Всего планируется построить три очереди, производство разместится на площади 2 тыс. кв. метров. Первая очередь уже работает, запуск последней состоится летом 2017 года. Стоимость строительства каждой из очередей оценивается в сумму порядка 50 млн рублей. Срок окупаемости проекта — около двух лет. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех трех очередей мы сможем производить 50 тыс. единиц изделий в месяц. Сейчас заключено 15 контрактов на пошив одежды, производство загружено до конца лета», — отметил Д. Шишкин.

Фабрика ориентирована на разработку и производство промышленных линеек одежды и аксессуаров в спортивном и повседневном стиле для крупных корпоративных заказчиков, а также параллельно будет запущенна линия готовой одежды под собственным брендом, сообщает PR-служба ООО «Юниформ Ателье», директором и совладельцем которого является Д. Шишкин.