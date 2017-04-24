Дороги в Омске отремонтируют к 27 июля

В среднем максимальная сумма каждого из контрактов была уменьшена на 100−200 тысяч рублей, нежели было заявлено региональным минстроем — ранее публиковались затраты, которые понесет бюджет на ремонт каждой из заявленных улиц. Как ранее сообщал «СуперОмск», самый дорогостоящий ремонт будет проведен на Красноярском тракте, а также на развязке у Ленинградского моста и улице Волгоградской.

Кроме того, ремонт планировалось проводить поэтапно и сначала восстановить 14 улиц. Однако сейчас срок окончания ремонта по всем дорогам стоит один — 27 июля.

Сейчас тендеры заявлены на ремонт следующих улиц:

Энтузиастов (от Доковской до Химиков) — 51,8 млн

Нефтезаводская (от Энтузиастов до проспекта Губкина) — 48,2 млн

22 Апреля (от Энергетиков до Доковской) — 39,3 млн

6-я Станционная (от Новокирпичной до 6-й Ленинградской) — 30 млн

Суворова (от Володарского до развязки Ленинградского моста) — 27,8 млн

Березовая (от Красного Пути до проспекта Королева) — 23,6 млн

33-я Северная (от Герцена до 21-й Амурской) — 23,3 млн 1-я

Заводская (от проспекта Губкина до Энтузиастов) — 22,2 млн

Заводская (от Нефтезаводской до Комбинатской) — 21,7 млн

2-я Солнечная (от Коттеджной до Волгоградской) — 20,1 млн

Ватутина (от бульвара Архитекторов до Конева и от Перелета до Лукашевича) — 19,3 млн

Мельничная (от Талалихина до 3-й Казахстанской) — 18,2 млн

Гуртьева (от Демьяна Бедного до Новосортировочной) — 16 млн

Олега Кошевого (от Пристанской до 5-й Кировской) — 14,9 млн

2-я Восточная (от Барнаульской до Октябрьского моста с подходами со стороны Нейбута) — 14,6 млн

Крупской (от Лукашевича до Перелета) — 7,6 млн

Граничная (от 22 Декабря до Димитрова) — 7,5 млн.

Итоги аукционов будут подведены 18 мая.