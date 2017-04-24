Дороги в Омске отремонтируют к 27 июля
Департамент контрактной системы объявил аукционы на ремонт 17 дорог в Омске в 2017 году.
Департамент контрактной системы объявил аукционы на ремонт 17 дорог в Омске в 2017 году.
В среднем максимальная сумма каждого из контрактов была уменьшена на 100−200 тысяч рублей, нежели было заявлено региональным минстроем — ранее публиковались затраты, которые понесет бюджет на ремонт каждой из заявленных улиц. Как ранее сообщал «СуперОмск», самый дорогостоящий ремонт будет проведен на Красноярском тракте, а также на развязке у Ленинградского моста и улице Волгоградской.
Кроме того, ремонт планировалось проводить поэтапно и сначала восстановить 14 улиц. Однако сейчас срок окончания ремонта по всем дорогам стоит один — 27 июля.
Сейчас тендеры заявлены на ремонт следующих улиц:
Итоги аукционов будут подведены 18 мая.