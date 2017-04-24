Более 1 миллиона 350 тысяч рублей потратят на украшение Ростова ко Дню России

Одна — на оформление металлофлажными конструкциями и растяжками. Начальная цена — 1 миллион 166 тысяч 930,43 рублей. Источник финансирования — бюджет донской столицы.

Вторая — на размещение панно на фасадах зданий, сооружений и рекламных конструкциях. Подрядчику предлагают 184 тысячи 709,57 рублей. Средства также будут выделены из бюджета города. Добавим, победителей конкурса определят 10 мая.