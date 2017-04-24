25 апреля на проспекте Стачки в Ростове начнут масштабный ремонт

Реконструкция охватит участок от моста до площади Труженников. Как сообщили в дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова, пока строителям мешает развернуться дождливая погода.

Уже 6 мая стартует ремонт путепровода, который связывает Западный жилой массив с центром. Автолюбителей просят с пониманием отнестись к непростой дорожной обстановке на этом участке.