В Украине с начала года стали печь меньше хлеба

Согласно сообщению, в марте этого года было произведено 89,3 тысячи тонн хлеба, что на 7% меньше, чем в марте прошлого года, и на 10,6% больше, чем в феврале 2017 года.

Объем производства муки за указанный период составил 475 тысяч тонн, что на 0,6% больше показателя за январь-март прошлого года. При этом в марте текущего года объем производства данной продукции составил 168 тысяч тонн, что на 2% меньше мартовского показателя прошлого года, но на 4,5% больше, чем было произведено в феврале этого года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно Автономной Республики Крым и Севастополя, а также зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2016 году составило 1,12 миллиона тонн, что на 7,1% меньше показателя за 2015 год. При этом объем производства муки в 2016 году сократился на 4,8% — до 1,94 миллиона тонн.