Кубанские пляжи поделят на классы
В соответствии с результатами классификации они будут обязаны вывесить разноцветные флаги.
В соответствии с результатами классификации они будут обязаны вывесить разноцветные флаги.
В Краснодарском крае проводится работа по классификации пляжей. Мероприятия направлены на повышение конкурентоспособности объектов туриндустрии и предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о качестве предлагаемых услуг.
Действующим порядком классификации предусмотрено три категории пляжей: первая, вторая и третья.
— Для удобства отдыхающих при входе на пляж или в наиболее доступном для информирования потребителей месте вывешивается флаг, соответствующий присвоенной категории: I категория — синий флаг, II категория — зеленый флаг, III категория — желтый флаг, — прокомментировали в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
Категория пляжа зависит от его оснащенности инвентарем и оборудованием, обеспечивающим соответствующий уровень комфорта гостей, а также от ассортимента оказываемых услуг. Срок действия свидетельства о присвоении категории составит 3 года.
Как отметили в ведомстве, выполнение требований безопасности для всех категорий обязательно.
На настоящий момент в Краснодарском крае проклассифицирован 41 пляж, сообщает