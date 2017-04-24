Кубанские пляжи поделят на классы

В Краснодарском крае проводится работа по классификации пляжей. Мероприятия направлены на повышение конкурентоспособности объектов туриндустрии и предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о качестве предлагаемых услуг.

Действующим порядком классификации предусмотрено три категории пляжей: первая, вторая и третья.

— Для удобства отдыхающих при входе на пляж или в наиболее доступном для информирования потребителей месте вывешивается флаг, соответствующий присвоенной категории: I категория — синий флаг, II категория — зеленый флаг, III категория — желтый флаг, — прокомментировали в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Категория пляжа зависит от его оснащенности инвентарем и оборудованием, обеспечивающим соответствующий уровень комфорта гостей, а также от ассортимента оказываемых услуг. Срок действия свидетельства о присвоении категории составит 3 года.

Как отметили в ведомстве, выполнение требований безопасности для всех категорий обязательно.