У Центрального вокзала Казани появится театр-варьете с зимним садом и пешеходно-торговая улица

Проектное предложение застройщика было согласовано на прошедшей в пятницу Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях РТ при Президенте республики.

«Предложение по застройке пустыря между ЦУМом и “Макдоналдсом” у Казанского вокзала рассматривалось не один раз. Это современная архитектура, и здесь она вписывается в сложившуюся застройку, хотя сначала это и вызывало вопросы, которые были сняты в ходе обсуждения. Гостинично-развлекательный комплекс будет с рестораном, атриумом, зеленым садом и театром-варьете типа мьюзик-холла», — сообщила ИА «Татар-информ» помощник Президента РТ, член Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности Олеся Балтусова.

Согласно техническим характеристикам презентованного на комиссии проекта, здание общей площадью 3750 кв. м разместится на площадке в 1591 кв. м. В ресторане смогут разместиться одновременно 165 посетителей, гостиница будет иметь 38 номеров, парковка — 43 места для стоянки автомобилей. Здание получит световой декор.