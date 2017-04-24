У Центрального вокзала Казани появится театр-варьете с зимним садом и пешеходно-торговая улица
(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). ООО «Яз» намерено построить у Центрального вокзала Казани пятиэтажный гостиничный комплекс с
(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). ООО «Яз» намерено построить у Центрального вокзала Казани пятиэтажный гостиничный комплекс с
Проектное предложение застройщика было согласовано на прошедшей в пятницу Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях РТ при Президенте республики.
«Предложение по застройке пустыря между ЦУМом и “Макдоналдсом” у Казанского вокзала рассматривалось не один раз. Это современная архитектура, и здесь она вписывается в сложившуюся застройку, хотя сначала это и вызывало вопросы, которые были сняты в ходе обсуждения.
Согласно техническим характеристикам презентованного на комиссии проекта, здание общей площадью 3750 кв. м разместится на площадке в 1591 кв. м. В ресторане смогут разместиться одновременно 165 посетителей, гостиница будет иметь 38 номеров, парковка — 43 места для стоянки автомобилей. Здание получит световой декор.
Кроме того, проект предполагает благоустройство улицы Коротченко, на которой и разместится