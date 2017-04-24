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17:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

У Центрального вокзала Казани появится театр-варьете с зимним садом и пешеходно-торговая улица

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). ООО «Яз» намерено построить у Центрального вокзала Казани пятиэтажный гостиничный комплекс с театром-варьете и зимним садом, а также превратить прилегающую улицу Коротченко в пешеходно-торговую зону.

Источник: ИА Татар-информ

Проектное предложение застройщика было согласовано на прошедшей в пятницу Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях РТ при Президенте республики.

«Предложение по застройке пустыря между ЦУМом и “Макдоналдсом” у Казанского вокзала рассматривалось не один раз. Это современная архитектура, и здесь она вписывается в сложившуюся застройку, хотя сначала это и вызывало вопросы, которые были сняты в ходе обсуждения. Гостинично-развлекательный комплекс будет с рестораном, атриумом, зеленым садом и театром-варьете типа мьюзик-холла», — сообщила ИА «Татар-информ» помощник Президента РТ, член Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности Олеся Балтусова.

Согласно техническим характеристикам презентованного на комиссии проекта, здание общей площадью 3750 кв. м разместится на площадке в 1591 кв. м. В ресторане смогут разместиться одновременно 165 посетителей, гостиница будет иметь 38 номеров, парковка — 43 места для стоянки автомобилей. Здание получит световой декор.

Кроме того, проект предполагает благоустройство улицы Коротченко, на которой и разместится театр-варьете. Пустующее сейчас пространство позади ЦУМа предлагается преобразовать в уютную торгово-пешеходную зону, также имеющую подсветку для темного времени суток.

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