Дело более 1200 обманутых дольщиков Сочи будет рассмотрено в суде

Он отметил, что дольщики Ростовского концерна «ВАНТ» внесли свои финансовые средства для возведения жилья, но застройщик не выполнил условия договоров строительства, срок исполнения обязательств наступил ещё в 2009 года.

«Более 1,2 тыс. дольщиков строительства жилых домов в Сочи с целью защиты своих прав обратились с заявлениями в арбитражный суд, в рамках дел о банкротстве четырех фирм, входящих в группу компаний «ВАНТ», — подчеркнул адвокат.

По словам адвоката, «в целом по проблеме обманутых дольщиков больше 7 тыс. сочинцев». С 2012 года проблема сочинских дольщиков никак не решается. В тоже время, в других городах Краснодарского края, включая Краснодар, Анапу, Новороссийск, динамика по решению проблем дольщиков положительная.

«В Ростовской области, благодаря умелому взаимодействию властей города Ростова-на-Дону с инвесторами, удалось достроить многие объекты «ВАНТа», — заверил Школьник.

По его словам, в Сочи ограничиваются уголовным преследованием застройщиков, решение же проблемы обманутых дольщиков требует комплексного подхода.

«Власти Сочи не уделяют должного внимания проблемам обманутых дольщиков, а на курорте продолжается массовое возведение многоэтажек», — добавил адвокат.

На территории РФ с апреля 2005 года действует федеральный закон N214 об участии в долевом строительстве жилья. В него неоднократно вносились поправки, ужесточающие ответственность застройщиков и защищающие дольщиков. Последние, повышающие гарантии завершения строительства жилого дома и исполнения обязательств перед участниками строительства внесены в 2016 году.

Как сообщал «Югополис», 22 апреля в Сочи прошел согласованный с властями митинг обманутых дольщиков. Его участники заявили о несовершенстве федерального закона «Об участии в долевом строительстве».