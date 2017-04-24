Более 640 фур стоят на выезд из Беларуси в Литву

По данным интерактивной карты ГПК на 16.00, в пункте пропуска «Привалка» ожидают 196 большегрузов, в «Беняконях» — 178, в «Каменном Логе» и «Котловке» — 160 и 110 соответственно.

На белорусско-латвийской и белорусско-украинской границе очередей нет. На границе с Польшей в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» стоит 69 фур.

В Госпогранкомитете поясняли, что накануне и в выходные дни на участках границы Беларуси с Литвой и Латвией в международных автодорожных пунктах пропуска традиционно возрастает поток грузовых транспортных средств. Столь популярным для перевозчиков это направление стало благодаря более либеральному отношению к ввозу топлива со стороны таможенных органов сопредельных Литвы и Латвии. Отсутствие ограничений на количество ввозимого топлива экономически компенсирует большее расстояние и время, затрачиваемое перевозчиками на путь в страны Западной Европы.

В ГПК подчеркивают, что фуры проходят границу буквально за несколько часов, а на их место прибывают новые. Пункты пропуска работают в пределах пропускной способности и с нагрузкой справляются. Речь идет не о заторах, пробках или напряженной ситуации, а о достаточно интенсивном потоке на наиболее популярном направлении.