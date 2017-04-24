Садовод: деньги, обещанные фермерам за 2016 год, не дадут

По его словам, на прошлой неделе садоводов северных районов страны, а также представителей профильных НПО, — всего около 200 человек, — собрали в Единцах, куда прибыл представитель министерства сельского хозяйства.

Там он зачитал решение министерства о том, что компенсации получат только те садоводы, чьи сады имеют официально завизированный проект и застрахованы.

Такой подход абсурден, считает Иваница, так как проекты многих садов, основанных десятки лет назад, не сохранились по сей день.

«И теперь их хозяева, инвестирующие довольно большие деньги в свое хозяйство, не смогут получить столь необходимые компенсации только потому, что не соответствуют каким-то придуманным требованиям властей», — сказал фермер.

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