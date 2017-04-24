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19:50 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,67 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Источник: УНИАН

100 USD США — 2667,3697 (24 апреля — 2673,2780).

100 EUR — 2893,5627 (24 апреля — 2859,8728).

10 RUR — 4,7564 (24 апреля — 4,7541).

Как сообщал УНИАН, 24 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,62/26,65 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9226/28,9552 гривни/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4752/0,4762 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6737 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 494 сделки на сумму 291,4 миллиона долларов.

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