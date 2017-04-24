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20:17 (мск), источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор снова запретил поставки с белорусских предприятий

Запрет коснулся поставок мяса и рыбной продукции с ряда предприятий Беларуси.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщается в материалах ведомства, это решение принято по результатам проверки, проведенной в апреле специалистами службы, передает «Интерфакс».

Ограничения введены в отношении ООО «Камчатская рыба» (переработка и хранение рыбной продукции), филиала «Столинзаготпромторг» Столинского райпо (убой и переработка свиней и крупного рогатого скота), Любанского кооппрома (убой свиней и крупного рогатого скота, разделка свинины и говядины), Пинского мясокомбината, ООО «Мясков-МПП» и ЗАО «МераГолд» (хранение свежемороженой рыбы и морепродуктов).

Запрет действует с 23 апреля 2017 года.

Как заявляли ранее в Россельхознадзоре, отчет о проведенной инспекции был направлен белорусским коллегам на минувшей неделе. Служба попросила их исключить из списка поставщиков ряд мясных предприятий, которые были замечены в том, что срезали клейма с запрещенного к ввозу в РФ мяса, и устранить выявленные на других предприятиях недостатки.

В начале мая Россельхознадзор планирует новую проверку предприятий Беларуси, производящих мясную, молочную и рыбную продукцию.

Инспекции проводятся в связи с тем, что ряд предприятий Беларуси был замечен в поставках украинской говядины под видом белорусской. Кроме того, к белорусской продукции были претензии в отношении ее ветеринарно-санитарной безопасности.

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