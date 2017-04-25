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10:07 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: Из 23 домов в Зеленоградске шесть требуют сохранения

Врио губернатора считает, что часть домов в историческом центре Зеленоградска нужно сохранить.

Источник: Новый Калининград

Антон Алиханов подробно прокомментировал вопрос, связанный со сносом исторического центра Зеленоградска, сообщает корреспондент «Недвижимости Нового Калининграда.Ru».

«Я лично ходил там один, с министрами, несколько раз был у меня выход в Зеленоградск. Концепт, который предлагается, комплексного развития, он имеет право на жизнь. Но несколько существенных вопросов: есть, например, дома на улице Московской, там 45-й, 47-й, который вообще непонятно, как можно трогать. Потому что в 47-м доме, например, вроде как, в прошлом году только ремонтировали фасады, и смысловая нагрузка “вбухивания” в таком случае бюджетных денег — она как бы минимальна, нулевая. Эти дома точно трогать нельзя. 49-й дом в плачевном состоянии. Есть дома, в которых ничего, кроме распития спиртных напитков или собачьих свадьб, не происходит. Ну вот я объективно ходил там и смотрел на это. О чем мы говорим — о том, что мы будем расселять эти дома. Но есть, как минимум на мой вкус, шесть домов, которые трогать с точки зрения их разрушения нельзя», — считает Алиханов.

По словам врио губернатора, важно, чем собирается застройщик заменить снесенные исторические дома. По словам главы региона, это нарушит архитектурную целостность центра Зеленоградска.

«То есть если там девятиэтажки будут, такая Балашиха подмосковная, мы не можем допустить, чтобы там стояло что-то такое гигантское, огромное, потому что атмосфера будет разрушена тогда в городе. То есть это должны быть тогда трехэтажные, максимум четырехэтажные в отдельных местах отели, дома, что они там собираются строить. Но подходить к этому вопросу, конечно, надо очень аккуратно. Я еще раз говорю, из этих 23 домов шесть, на мой взгляд, требуют особого внимания и сохранения. Не то чтобы просто сохранения, но и того, чтобы мы потратили деньги, может, и региональные на то, чтобы восстановить их с точки зрения того, как они выглядят. Но я не говорю о том, что мы оставим там жителей. Это отдельный вопрос — мне все-таки кажется, что их там надо расселять, потому что они в подавляющем своем большинстве не имеют никаких инженерных удобств и жить в этих домах проблематично с точки зрения жилищно-коммунальной».

Напомним, в конце марта власти Зеленоградска решили расселить 23 исторических дома в центре города и объявить аукцион на право «заключения договора о развитии застроенной территории». Жители домов, предназначенных к сносу, по-разному отнеслись к этой перспективе. Алиханов месяц назад, сославшись на недостаточное знание вопроса, обещал сформулировать свою позицию позднее.

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