Британская The Guardian написала, кто виноват в мусорной беде Львова

«Очаровательный город на западе Украины, Львов приобрел хорошую репутацию своей строгой красотой Габсбургской эпохи и яркими кофейнями. Недавно, однако, он стал известнен совсем другим: горами мусора», — говорится в материале.

После многих месяцев кризис приближается к своему концу, благодаря недавнему соглашению между областными и местными властями, отмечает автор.

Мэр Львова Андрей Садовый утверждает, что он и его город стали жертвами политической борьбы. Мол, центральные власти хотят дискредитировать его как политика национального уровня, исскуственно поддерживая «мусорную» блокаду.

Критики Садового говорят, что в политику в данной ситуации играет сам Садовый, чтобы «заговорить» некомпетентность чиновников мэрии, в частности, их неспособность найти альтернативные способы утилизации мусора до прошлогоднего пожара и трагедии на полигоне в селе Грибовичи.

«Какой бы ни была правда, мусорное фиаско во Львове привлекло внимание всей страны и представляет собой новый вызов политике в городе, который позиционирует себя как прогрессивно мыслящий пример для остальной Украины. Мусор — это национальный вопрос. Хроническое недофинансирование из государственного бюджета и инвесторов привело к отсутствию эффективной стратегии управления отходами», — говорится в статье.

Между Львовской ОГА и близлежащими городами был подписан двухлетний контракт, чтобы те принимали мусор, в то время как областной центр ждет постройки нового мусороперерабатывающего завода, который финансируется французским правительством и Европейским инвестиционным Банком. Строительство планируют начать в этом году.

«Эта проблема будет оставаться как есть до тех пор, пока чиновники не выяснят свои интересы между собой», — цитирует газета местного жителя Ивана Савитского.

Как сообщал «Обозреватель», в ГПУ заговорили о «статье» для Садового.