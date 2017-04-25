Общественники Татарстана оценили состояние поселковых дорог в Казани

Растущий мегаполис вобрал в себя территории прилегающих поселков, дороги же в них часто разбиты, ремонт не производится, а иногда дорожное покрытия и вовсе отсутствует. Жители жалуются, что ямы и грязь представляют для них значительное препятствие по пути на работу, в школу и детский сад.

По словам активиста регионального отделения ОНФ Георгия Дикопольского, в городских поселках существует ряд особенных проблем.

«В первую очередь по количеству обращений можно сделать вывод, что дорог в поселках в целом недостаточно, а те, что есть, находятся преимущественно в плохом состоянии. Помимо этого, в адрес Народного фронта регулярно поступают обращения по поводу отсутствия тротуаров, уличного освещения, а также плохого транспортного сообщения», — отметил Дикопольский.

В Казани семь районов, и почти в каждом из них расположены поселки. Например, в Кировском районе более половины дорог приходится на поселковые, по ним каждый день ездят около 60 тыс. человек.

«Постепенно в поселки “заходит” строительство многоквартирных высоток, а значит, нагрузка на дороги возрастет в разы. Важно не просто содержать существующие дороги в пригодном для эксплуатации состоянии, но и активно работать над расширением дорожного полотна, строить альтернативные транспортные пути от поселка до центральной части города», — сказал Дикопольский.

По его словам, узкие дороги по утрам собирают многокилометровые пробки, в особенности эта проблема актуальна для поселков Салмачи и Дербышки Советского района.

Такая проблема наблюдается и в Авиастроительном районе. Здесь 2/3 территории занимает частный сектор, в котором проживают около 83 тыс. человек. Примерно семь из 10 улиц, расположенных в поселках района, нуждаются в ямочном, а кое-где — и в капитальном ремонте. Активисты ОНФ обратили внимание, что через некоторые поселки осуществляется заезд в Казань, то есть полотно подвержено колоссальной нагрузке и заслуживает особого внимания.

В настоящий момент общественники держат на контроле проблему по трем поселковым дорогам в Северном, Залесном и Нагорном — обращения по ним были получены в апреле этого года. Все заявленные участки дорог уже отмечены в проекте Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». По словам граждан, дорог нет ни для автомобилистов, ни для пешеходов — к сожалению, именно поселковые дороги порой годами остаются без внимания властей. Эксперты ОНФ направили обращение в исполком Казани с просьбой обратить внимание на поселковые дороги и, в частности, на те, по которым поступило много жалоб.