Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
16Мир встретил Пасху
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22Цвет нации
09:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Общественники Татарстана оценили состояние поселковых дорог в Казани

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта подняли проблему состояния поселковых дорог в Казани.

Растущий мегаполис вобрал в себя территории прилегающих поселков, дороги же в них часто разбиты, ремонт не производится, а иногда дорожное покрытия и вовсе отсутствует. Жители жалуются, что ямы и грязь представляют для них значительное препятствие по пути на работу, в школу и детский сад.

По словам активиста регионального отделения ОНФ Георгия Дикопольского, в городских поселках существует ряд особенных проблем.

«В первую очередь по количеству обращений можно сделать вывод, что дорог в поселках в целом недостаточно, а те, что есть, находятся преимущественно в плохом состоянии. Помимо этого, в адрес Народного фронта регулярно поступают обращения по поводу отсутствия тротуаров, уличного освещения, а также плохого транспортного сообщения», — отметил Дикопольский.

В Казани семь районов, и почти в каждом из них расположены поселки. Например, в Кировском районе более половины дорог приходится на поселковые, по ним каждый день ездят около 60 тыс. человек.

«Постепенно в поселки “заходит” строительство многоквартирных высоток, а значит, нагрузка на дороги возрастет в разы. Важно не просто содержать существующие дороги в пригодном для эксплуатации состоянии, но и активно работать над расширением дорожного полотна, строить альтернативные транспортные пути от поселка до центральной части города», — сказал Дикопольский.

По его словам, узкие дороги по утрам собирают многокилометровые пробки, в особенности эта проблема актуальна для поселков Салмачи и Дербышки Советского района.

Такая проблема наблюдается и в Авиастроительном районе. Здесь 2/3 территории занимает частный сектор, в котором проживают около 83 тыс. человек. Примерно семь из 10 улиц, расположенных в поселках района, нуждаются в ямочном, а кое-где — и в капитальном ремонте. Активисты ОНФ обратили внимание, что через некоторые поселки осуществляется заезд в Казань, то есть полотно подвержено колоссальной нагрузке и заслуживает особого внимания.

В настоящий момент общественники держат на контроле проблему по трем поселковым дорогам в Северном, Залесном и Нагорном — обращения по ним были получены в апреле этого года. Все заявленные участки дорог уже отмечены в проекте Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». По словам граждан, дорог нет ни для автомобилистов, ни для пешеходов — к сожалению, именно поселковые дороги порой годами остаются без внимания властей. Эксперты ОНФ направили обращение в исполком Казани с просьбой обратить внимание на поселковые дороги и, в частности, на те, по которым поступило много жалоб.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог с учетом мнения граждан. На сайте проекта dorogi-onf.ru каждый гражданин может принять участие в определении приоритетных дорог для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой дороге или проголосовав за уже отмеченные проблемные дороги и участки дорог.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
День рождения Габдуллы Тукая отметят в Москве
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
США планируют сократить финансовую помощь Украине на 70%
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь