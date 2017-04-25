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07:34 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Гонтарева рассказала, когда государство сможет продать Приватбанк

Приватбанку стоит сосредоточиться на розничной деятельности и работать с населением, малым и средним бизнесом.

Источник: Telegraf.com.ua

Продать Приватбанк смогут за 5 лет, но только не контрольный пакет акций финучреждения. Об этом заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева во время круглого стола в Вашингтоне, сообщает Виѕіпеѕѕиа.

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«Приватбанку стоит сосредоточиться на розничной деятельности и работать с населением, малым и средним бизнесом. Тогда, через пять лет, его можно будет продать стратегическому инвестору. Или же он сможет провести IPO (первая публичная продажа акций частной компании)», — подчеркнула Гонтарева.

По её словам, если говорить о продаже Приватбанка, то это произойдет не раньше 2022 года. При продаже с молотка пустят не контрольный пакет акций финучреждения. Ранее Гонтарева подтвердила, что банк нуждается в докапитализации.

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