Гонтарева рассказала, когда государство сможет продать Приватбанк

Продать Приватбанк смогут за 5 лет, но только не контрольный пакет акций финучреждения. Об этом заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева во время круглого стола в Вашингтоне, сообщает Виѕіпеѕѕиа.

«Приватбанку стоит сосредоточиться на розничной деятельности и работать с населением, малым и средним бизнесом. Тогда, через пять лет, его можно будет продать стратегическому инвестору. Или же он сможет провести IPO (первая публичная продажа акций частной компании)», — подчеркнула Гонтарева.

По её словам, если говорить о продаже Приватбанка, то это произойдет не раньше 2022 года. При продаже с молотка пустят не контрольный пакет акций финучреждения. Ранее Гонтарева подтвердила, что банк нуждается в докапитализации.