В Астане приступили к строительству проблемной дороги
Окончание строительства планируется на осень текущего года.
Окончание строительства планируется на осень текущего года.
В Астане приступили к строительству проблемной дороги. Об этом на своей странице в Facebook написал аким Астаны Асет Исекешев, передает Zakon.kz.
«Наконец приступили к строительству дороги по ул. Кумисбекова. Планируем до осени дать проезд, до ноября полностью завершить с тротуарами и благоустройством. 6 полос, от Кенесары до Богенбай Батыра», — написал градоначальник.
Как сообщил акимат «Сарыарка» аким ознакомился с началом работ по строительству дороги по ул. Кумисбекова. Этот проект находился в разработке долгое время.
«В соответствии с планом реализации проекта, сегодня был дан старт строительства участка дороги от ул. Сейфуллина до пр. Богенбай Батыра, при этом через 2 недели планируется начало строительства оставшегося участка дороги от ул. Кенесары до ул. Абая», — говорится в сообщении акимата.
Согласно поставленной задаче, проезд по ул. Кумисбекова должен быть открыт до конца августа. При этом окончание строительства дороги с полным благоустройством, включающим в себя обустройство тротуаров и освещение улицы, планируется на осень текущего года.