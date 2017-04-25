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07:27 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане приступили к строительству проблемной дороги

Окончание строительства планируется на осень текущего года.

В Астане приступили к строительству проблемной дороги. Об этом на своей странице в Facebook написал аким Астаны Асет Исекешев, передает Zakon.kz.

«Наконец приступили к строительству дороги по ул. Кумисбекова. Планируем до осени дать проезд, до ноября полностью завершить с тротуарами и благоустройством. 6 полос, от Кенесары до Богенбай Батыра», — написал градоначальник.

Как сообщил акимат «Сарыарка» аким ознакомился с началом работ по строительству дороги по ул. Кумисбекова. Этот проект находился в разработке долгое время.

«В соответствии с планом реализации проекта, сегодня был дан старт строительства участка дороги от ул. Сейфуллина до пр. Богенбай Батыра, при этом через 2 недели планируется начало строительства оставшегося участка дороги от ул. Кенесары до ул. Абая», — говорится в сообщении акимата.

Согласно поставленной задаче, проезд по ул. Кумисбекова должен быть открыт до конца августа. При этом окончание строительства дороги с полным благоустройством, включающим в себя обустройство тротуаров и освещение улицы, планируется на осень текущего года.

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