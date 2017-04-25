В Астане приступили к строительству проблемной дороги. Об этом на своей странице в Facebook написал аким Астаны Асет Исекешев, передает Zakon.kz.

«Наконец приступили к строительству дороги по ул. Кумисбекова. Планируем до осени дать проезд, до ноября полностью завершить с тротуарами и благоустройством. 6 полос, от Кенесары до Богенбай Батыра», — написал градоначальник.

Как сообщил акимат «Сарыарка» аким ознакомился с началом работ по строительству дороги по ул. Кумисбекова. Этот проект находился в разработке долгое время.