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10:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивосток попадет на золотую монету

Банк России выпускает специальную серию, посвященную конкурсу по выбору символов для новых банкнот.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 апреля, PrimaMedia.

Банк России в этом году планирует выпустить специальные золотые монеты, посвященные конкурсу по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2 тысячи рублей. На одной из монет будет изображен один из символов Владивостока — мост на остров Русский, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Центробанка РФ.

Каждая монета будет состоять из 1,75 кг золота 999-й пробы. Монеты будут посвящены 10-ти финалистам конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2 тысячи рублей.

«Как только образец монеты будет утвержден, мы его представим. Это будет оригинальное решение, которого в практике российских памятных монет еще ни разу не было. Они должны быть объединены общей идеей. Мы предложили решение, надеемся, что это решение будет принято», — цитирует «Интерфакс» главу АО «Гознак» Аркадия Трачука.

Напомним, что по результатам конкурса в десятку финалистов вышли города Севастополь (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям), Казань (Казанский Кремль, Казанский (Приволжский) федеральный университет), Сочи (Роза хутор, Олимпийский стадион «Фишт»), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Нижний Новгород (Нижегородский кремль, Нижегородская ярмарка), Владимир (Золотые ворота, Успенский собор), Иркутск (озеро Байкал, геральдический зверь бабр), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), а также Дальний Восток (Владивосток и Амурская область) с космодромом Восточным, мостом на остров Русский.

В результате итогового голосования в октябре прошлого года победителями среди них были признаны Дальний Восток и Севастополь. Планируется, что на купюре номиналом 2 тысячи рублей будут изображены символы Дальнего Востока, 200 рублей — Севастополя. Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.

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