Владивосток попадет на золотую монету
Банк России выпускает специальную серию, посвященную конкурсу по выбору символов для новых банкнот.
Банк России выпускает специальную серию, посвященную конкурсу по выбору символов для новых банкнот.
Владивосток, 25 апреля, PrimaMedia.
Банк России в этом году планирует выпустить специальные золотые монеты, посвященные конкурсу по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2 тысячи рублей. На одной из монет будет изображен один из символов Владивостока — мост на остров Русский, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Центробанка РФ.
Каждая монета будет состоять из 1,75 кг золота 999-й пробы. Монеты будут посвящены 10-ти финалистам конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2 тысячи рублей.
«Как только образец монеты будет утвержден, мы его представим. Это будет оригинальное решение, которого в практике российских памятных монет еще ни разу не было. Они должны быть объединены общей идеей. Мы предложили решение, надеемся, что это решение будет принято», — цитирует «Интерфакс» главу АО «Гознак» Аркадия Трачука.
Напомним, что по результатам конкурса в десятку финалистов вышли города Севастополь (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям), Казань (Казанский Кремль, Казанский (Приволжский) федеральный университет), Сочи (Роза хутор, Олимпийский стадион «Фишт»), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Нижний Новгород (Нижегородский кремль, Нижегородская ярмарка), Владимир (Золотые ворота, Успенский собор), Иркутск (озеро Байкал, геральдический зверь бабр), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), а также Дальний Восток (Владивосток и Амурская область) с космодромом Восточным, мостом на остров Русский.
В результате итогового голосования в октябре прошлого года победителями среди них были признаны Дальний Восток и Севастополь. Планируется, что на купюре номиналом 2 тысячи рублей будут изображены символы Дальнего Востока, 200 рублей — Севастополя. Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.